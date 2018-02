Pesquisa mostra Putin com 71,4% das intenções de voto na Rússia

Moscou – O presidente da Rússia, Vladimir Putin, lidera, com 71,4%, as pesquisas de intenção de voto para as eleições presidenciais que acontecerão no próximo dia 18 de março, segundo uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira pelo Centro de Estudos da Opinião Pública (VtsIOM, na sigla em russo).

O apoio a Putin, que tenta obter seu quarto mandato à frente do Kremlin, aumentou 1,5% em comparação com uma pesquisa similar realizada na última semana do mês passado.

Em segundo lugar em intenção de voto aparece o candidato do Partido Comunista da Rússia, Pavel Grudinin, com 6,9%, três décimos percentuais a menos que na pesquisa anterior.

O líder do ultranacionalista Partido Liberal Democrático da Rússia, Vladimir Zhirinovski, ocupa a terceira posição, com 5,7%, na frente da jornalista Ksenia Sobtchak (1,3%), a única mulher na disputa pela presidência russa.

Os outros quatro candidatos, entre eles o líder de partido liberal Yabloko, Grigori Yavlinski, não conseguiram atingir o patamar de 1% de intenção de voto.

Segundo o VTsIOM, 79,3% dos consultados expressou sua intenção de comparecer às urnas em 18 de março