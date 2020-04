Pesquisa indica que 1 a cada 5 moradores de Nova York já pegou coronavírus

O governador Andew Cuomo afirmou nesta quinta-feira (23) que 21% das pessoas que fizeram um teste experimental do novo coronavírus na cidade de Nova York tiveram detectada a presença de anticorpos contra a doença. As informações são do jornal americano The New York Times.

Segundo a publicação, 1.300 pessoas foram selecionadas em supermercados da cidade para ver se elas já tinham contraído a covid-19. Entre as que participaram do exame, 21% tinham anticorpos para o coronavírus.

Em todo o estado de Nova York, por volta de 3.000 pessoas tomaram parte do experimento. Entre elas, quase 14% delas já tinham os anticorpos, índice menor que o registrado apenas na cidade, sugerindo que áreas no interior foram menos afetadas.

Se os dados forem extrapolados para toda a população, significaria que 1 em cada 5 moradores da cidade de Nova York já teve contato com a doença,o equivalente a 1,7 milhões de pessoas. Ou então 2,6 milhões no estado. Oficialmente, a região tem 250 mil casos confirmados.

Ainda de acordo com o NYT, os resultados podem indicar que o vírus já estava se espalhando antes do que era previsto.

Outra consequência do experimento, segundo a publicação, é que a letalidade do vírus seria menor que a imaginada, de 0,5%.

Cuomo observou que a pesquisa era preliminar e limitada por outros fatores. Ele disse que o teste foi direcionado a pessoas que estavam fora de casa, fazendo compras, o que significa que elas estariam mais propensas a serem infectadas do que os indivíduos que estão em isolamento em casa.

(com informações de Reuters)