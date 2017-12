Pesquisa aponta que 83% dos russos votarão em Putin em 2018

Moscou – Cerca de 83% dos russos estão dispostos votar no presidente da Rússia, Vladimir Putin, nas eleições presidenciais que serão realizadas no dia 18 de março do próximo ano, segundo uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira, pelo jornal “Komsomolskaya Pravda”.

O chefe do Kremlin, que no último dia 6 anunciou que tentará a reeleição como candidato independente, não tem rival para ameaçar, mesmo minimamente, seu status como líder na corrida presidencial.

O segundo colocado à Presidência da Rússia na pesquisa de intenções de voto, realizada pelo Centro de Estudos da Opinião Pública (VTsIOM, sigla em russo) é o líder do ultra-nacionalista Partido Liberal Democrático, Vladimir Zhirinovsky, com 4,1%.

O político ultra-nacionalista tem uma vantagem de 8 décimos percentuais do líder do Partido Comunista da Rússia, Guennadi Ziuganov, que está na terceira posição.

Muito mais atrás se encontra o líder do partido liberal Yabloko, Grigory Yavlinsky, com apenas 0,8%, seguido pelo empresário Boris Titov e a jornalista Ksenia Sobchak, com 0,7 e 0,3%, respectivamente.

Para este pesquisa, o VTsIOM incluiu apenas esses cinco candidatos e deixou de fora o líder da oposição extraparlamentar, Alexei Navalny, inabilitado de apresentar sua candidatura para as autoridades eleitorais por ter antecedentes criminais, decisão que o opositor recorreu na Justiça.