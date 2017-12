Pesquisa aponta empate entre republicanos e liberais na Catalunha

Barcelona – Os republicanos independentistas do ERC e os liberais dos Ciudadanos estariam empatados se as eleições na região da Catalunha, marcadas para o dia 21, acontecessem hoje, segundo uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira pelo Centro de Pesquisas Sociológicas (CIS).

Nesse pleito, o ERC obteria 32 cadeiras e o Ciudadanos, entre 31 e 32, segundo o estudo, que atribui aos liberais 22,5% dos votos, acima dos republicanos (20,8%), embora no sistema eleitoral prevaleça o voto nas províncias com menor população, o que explica o empate.

A seguir, apareceria o Junts per Catalunha, liderado pelo ex-presidente regional Carles Puigdemont (25-26 deputados), os socialistas do PSC (21), a coalizão de esquerda a Catalunya en Comú (9), o partido antisistema CUP (9) e o conservador PP (7).

As três forças que alimentaram o processo independentista na Catalunha nos últimos tempos – ERC, JxC e CUP – somariam entre 66 e 67 cadeiras, por isso que não teriam a maioria nem em votos e nem em deputados na Câmara regional (fixada em 68).

Até agora essas três formações somavam 72 cadeiras, embora não tenham chegado a 48% do voto popular no pleito de setembro de 2015.

Esse processo separatista desembocou na aprovação pelo Parlamento autônomo, em 27 de outubro, de uma declaração unilateral de independência, cancelada pelo Tribunal Constitucional.

O Governo espanhol, com prévia autorização do Senado, destituiu o Executivo regional de Puigdemont e dissolveu o Parlamento regional para convocar eleições para o dia 21.

O estudo do CIS foi elaborado a partir de 3 mil entrevistas realizadas entre 23 e 27 de novembro.

Todos os analistas concordam que estas eleições autônomas são diferentes de todas as anteriores porque são realizadas após o forte impacto social do processo separatista e as medidas do Governo central para restabelecer a legalidade constitucional.