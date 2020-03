Pesquisa: 90% dos homens e mulheres têm visões negativas sobre as mulheres

São Paulo – Na semana que antecede o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, uma pesquisa conduzida pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), da Organização das Nações Unidas divulgada nesta quinta-feira (05), revelou que 90% dos homens e das mulheres tem visões negativas sobre o papel das mulheres na política, no mercado de trabalho e até na vida familiar.

Segundo o Índice de Normas Sociais e de Gênero, um novo indicador que irá medir como as normas sociais vigentes travam a igualdade de gênero, metade dos homens e mulheres acredita que os homens são melhores líderes políticos. 40% dessas pessoas também enxergam neles os melhores executivos e pensa que, em situações de escassez de empregos, eles teriam mais direito aos postos de trabalho. Além disso, 28% delas consideram justificável que um homem bata em sua esposa.

A pesquisa avaliou 75 países, cobrindo cerca de 80% da população mundial. Os dados são referentes aos últimos nove anos.

Os dados assustam e deixam evidente que, apesar de décadas de avanços na igualdade de gênero e direito das mulheres, as barreiras sociais persistem e será difícil ultrapassá-las. Isso porque, ainda de acordo com a pesquisa, a fatia de homens e mulheres com algum tipo de visão negativa sobre as mulheres aumentou nos últimos anos: entre elas, o percentual saltou de 57% para 60% e, entre eles, de 70% para 71%.

O estudo revelou, ainda, que esse comportamento não está ligado ao grau de desenvolvimento de um país. Entre os países nos quais o percentual de homens que disse não ter qualquer posição negativa sobre o papel das mulheres na sociedade caiu está Suécia, Alemanha, Índia e México. Já entre os países nos quais esse grupo aumentou estão Austrália, Chile, Estados Unidos e Holanda.

No recorte que inclui o que as mulheres pensam sobre o tema, o percentual de mulheres que não detém visões tendenciosas aumentou no Austrália, Chile e Holanda. Na maioria dos países, no entanto, o quadro é negativo, especialmente na Suécia, Índia, África do Sul e Romênia.

“As lacunas de gênero ainda estão muito óbvias em algumas áreas, particularmente naquelas que desafiam as relações de poder e são as mais influentes para que se conquiste a igualdade real. Hoje, a luta da igualdade de gênero é uma história de tendenciosidade e preconceitos”, disse Pedro Conceição, diretor do PNUD.