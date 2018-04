Peru e Colômbia debatem crescimento da Aliança do Pacífico

Os presidentes do Peru, Martín Vizcarra, e da Colômbia, Juan Manuel Santos, se comprometeram nesta sexta-feira a acelerar o crescimento financeiro da Aliança do Pacífico, para avançar nas negociações com os Estados associados, durante encontro bilateral, durante a 8ª edição da Cúpula das América, em Lima.

Os dois líderes confirmaram, além disso, o interesse mútuo na consolidação da integração binacional do bloco, também integrado por Chile e México, e da Comunidade Andina, que formam com Bolívia e Equador.

Neste ano, o Peru assumirá a presidência da Aliança do Pacífico e também da Comunidade Andina.

Martín Vizcarra também se reuniu hoje com o presidente do Chile, Sebastián Piñera, quem afirmou ser de suma importância permitir uma maior presença de cidadãos nas regiões fronteiriças de Tacna e Arica.

Os dois presidentes também conversaram sobre a necessidade de trabalharem de maneira conjunta, para estabelecer a integração, que permita a Peru e Chile terem fornecimento de energia com sistema interconectado.