Pequena aldeia alemã é leiloada por US$ 164 mil

Berlim, 9 dez (EFE).- O assentamento de Alwine, uma pequena aldeia com 15 moradores do estado de Brandeburgo, no leste da Alemanha, foi vendida neste sábado por US$ 164.000 em um leilão de uma imobiliária de Berlim, segundo informou a imprensa local.

Nos mais de 16.800 metros quadrados ocupados por Alwine, segundo o catálogo da casa de leilões especializada em imóveis Karhausen AG, há nove casas e várias edificações secundárias, além de casebres e garagens.

Segundo explicou um porta-voz da Karhausen ao jornal “Berliner Zeitung”, a única pessoa que realizou uma oferta foi um comprador anônimo que participou por telefone e ofereceu US$ 164.000 pela aldeia, cujo preço inicial era de US$ 146.000.

Karhausen anunciou Alwine em seu catálogo como um “assentamento com característica de povoado”, despertando o interesse de numerosos meios de comunicação e, segundo seu porta-voz, também de compradores interessados, inclusive do exterior, embora no final das contas não tenha havido concorrência pela aldeia.

Alwine pertenceu durante a Alemanha comunista a uma fábrica de locos de carvão que fechou após a queda do muro de Berlim e foi comprada depois por dois irmãos da capital alemã.

A aldeia se encontra perto da cidade de Uebigau-Wahrenbrück, de 5.500 habitantes, e está a 110 quilômetros de Berlim. EFE