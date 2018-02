Pence evita comentar convite de Kim a presidente sul-coreano

Seul, Coreia do Sul – O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, optou por não comentar diretamente informações de que o ditador norte-coreano, Kim Jong-Un, convidou o presidente sul-coreano Moon Jae-in para uma visita, num momento em que as Coreias utilizam os Jogos Olímpicos de Inverno como oportunidade para uma reaproximação.

“O vice-presidente expressa sua gratidão ao presidente Moon por reafirmar seu forte compromisso com a campanha global de pressão [contra a Coreia do Norte] e por seu apoio à continuidade das sanções”, declarou a porta-voz de Pence, Alyssa Farah.

Neste sábado, a irmã do ditador norte-coreano, Kim Yo Jong, fez um convite verbal a Moon. Pence está usando sua viagem à Coreia do Sul para alertar autoridades a “não cair” nas conversas do país vizinho, que no passado foram utilizadas para ganhar tempo para a continuidade de seu programa nuclear.

Fonte: Associated Press.