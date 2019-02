Pence diz que chegou a hora de a UE deixar acordo nuclear com Irã

Munique – O vice-presidente dos EUA, Mike Pence, pressionou os países europeus neste sábado a se retirarem de um acordo nuclear entre o Irã e as grandes potências, e pediu que eles tenham cautela no uso de equipamentos de telecomunicações fornecidos pela chinesa Huawei.

“Chegou a hora de nossos parceiros europeus estarem conosco e com o povo iraniano”, disse Pence numa Conferência de Segurança de Munique. “Chegou a hora de nossos parceiros europeus se retirarem do acordo nuclear com o Irã.”

“Os Estados Unidos também têm sido muito claros com nossos parceiros de segurança sobre a ameaça representada pela Huawei e outras empresas de telecomunicações chinesas”, disse ele.

“Devemos proteger nossa infraestrutura crítica de telecomunicações e a América está exigindo que todos os nossos parceiros de segurança estejam vigilantes”.