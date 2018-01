Pence anuncia abertura de embaixada em Jerusalém antes de 2020

Jerusalém – O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, anunciou nesta segunda-feira no parlamento israelense que a transferência da embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém acontecerá “antes do final do ano que vem”.

“Jerusalém é a capital de Israel e como tal (Donald) Trump deu indicações ao Departamento de Estado para começar as preparações da mudança da embaixada dos EUA para Jerusalém”, declarou Pence hoje no parlamento perante o boicote dos deputados árabes-israelenses, que foram expulsos por protestar contra a decisão sobre a capitalidade da Cidade Santa.