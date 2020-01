Pelosi autoriza o envio ao Senado da acusação para o impeachment de Trump

A presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, disse nesta sexta-feira que pretende enviar o processo de impeachment contra Donald Trump ao Senado na próxima semana, encerrando um prolongado impasse com os republicanos sobre os termos do julgamento do presidente.

“Pedi ao presidente do Comitê Judiciário, Jerry Nadler, que estivesse preparado para levar ao plenário na próxima semana uma resolução para indicar os membros e enviar os artigos de impeachment ao Senado”, disse Pelosi em uma carta ao seu comitê democrata.

Pelosi, que acusou o líder da maioria no Senado, Mitch McConnell, de desconsiderar seus pedidos de um “julgamento justo”, incluindo o compromisso de permitir que envolvidos testemunhassem, disse que consultará os democratas na próxima terça-feira sobre como prosseguirão de agora em diante.

A Câmara aprovou no dia 18 de dezembro os artigos de impeachment contra o presidente, que é do Partido Republicano.