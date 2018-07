São Paulo – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se manifestou há pouco via Twitter sobre a participação do país na missão de resgate de 12 meninos e um professor presos em uma caverna no norte da Tailândia.

“Os EUA estão trabalhando de forma muito próxima com o governo da Tailândia para ajudar no resgate de todas as crianças para fora da caverna com segurança. Pessoas muito corajosas e talentosas!”, escreveu Trump em seu Twitter.