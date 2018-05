Pelo menos 9 soldados sírios morrem em atentado do Estado Islâmico

Cairo – Pelo menos nove soldados leais ao presidente sírio, Bashar al Assad, morreram nesta terça-feira em um atentado com carro-bomba feito pelo grupo terrorista Estado Islâmico (EI) no leste do país, informou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos.

Entre os falecidos há sírios e combatentes estrangeiros, segundo a ONG, que não descartou que o número de vítimas possa aumentar porque vários feridos estão em estado grave. A explosão aconteceu na região da Represa Owayrid, a poucos quilômetros da cidade de Palmira, em uma zona desértica da área rural de província de Homs.

O atentado aconteceu um dia depois de as forças leais à Assad recuperarem o controle total de Damasco e arredores, depois de implantar um acordo – não reconhecido pelo governo sírio – para levar combatentes do EI para o leste da Síria. Segundo o Observatório, cerca de 1.600 pessoas, incluindo combatentes e familiares, foram evacuados nos últimos dias de uma região que controlavam no sul da capital.