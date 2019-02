Pelo menos 41 mortos em confrontos tribais no Sudão

Cartum – Pelo menos 41 pessoas morreram no Sudão em confrontos entre dois clãs de uma tribo na região de Kordofan-Oeste que disputavam a propriedade de terrenos com petróleo, informaram fontes locais.

“Divergências sobre a propriedade de terras provocaram confrontos com metralhadoras e foguetes entre membros da tribo Miseriya no domingo, que deixaram 41 mortos e 13 feridos em estado grave”, disse uma fonte tribal que pediu anonimato.

Uma empresa de petróleo começou a explorar a área em disputa, segundo uma testemunha.

Kordofan-Oeste, que possui vários campos de petróleo, é um estado de fronteira entre Kordofan-Sul — onde há três anos uma rebelião do braço Norte do Movimento Popular de Libertação do Sudão (SPLM-N) — e Darfur, onde o conflito que começou há mais de uma década voltou a ganhar força nos últimos meses.