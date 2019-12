Pelo menos 15 pessoas são presas após confrontos em Hong Kong

A polícia de Hong Kong prendeu pelo menos 15 pessoas no sábado, durante confrontos com manifestantes pró-democracia que entraram em um shopping perto da fronteira chinesa para denunciar a chegada de turistas chineses que vêm às compras.

Policiais, vestidos com roupas civis e carregando bastões, prenderam 14 pessoas à tarde, incluindo um adolescente de 14 anos, que estava se manifestando no centro comercial do bairro Sheung Shui, forçando as lojas a fecharem.

A polícia de choque foi responsável por apoiar os agentes, usando spray de pimenta para dispersar os moradores que protestavam contra as prisões.

Mais tarde, em um incidente separado dentro do shopping, um homem foi preso com a cabeça coberta de sangue.

Após a saída da polícia, alguns manifestantes permaneceram em uma passarela próxima, atacando os transeuntes que seriam turistas chineses.