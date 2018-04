Pelo menos 15 migrantes morrem após barco afundar na costa da Argélia

Argel – Pelo menos 15 migrantes africanos morreram no domingo, quando o barco em que tentavam chegar à Europa virou na costa da Argélia, disse um oficial da guarda costeira.

A Guarda Costeira e as autoridades de proteção civil resgataram 19 de 34 pessoas a bordo, informou a agência estatal de notícias APS.

O barco afundou na costa de Oran, uma cidade a cerca de 450 quilômetros a oeste da capital Argel, disse a autoridade à emissora Ennahar, acrescentando que o barco partiu do Marrocos.

Não foram fornecidos detalhes sobre nacionalidades.

Na semana passada, o Ministério do Interior da Argélia disse que o país do norte da África sofre com o fluxo de migrantes ilegais de países subsaarianos, já que a Europa dificultou a saída de embarcações da Líbia e de outros países.