Pelo 9º fim de semana consecutivo, “coletes amarelos” protestam na França

Paris — Manifestantes do movimento que ficou conhecido como “coletes amarelos” protestam em várias cidades da França pelo nono fim de semana consecutivo.

Segundo o Ministério do Interior francês, a marcha contra medidas adotadas pelo presidente Emmanuel Macron reuniu 32.000 pessoas neste sábado em todo o país, incluindo 8.000 na capital, e mais de 100 ativistas foram presos, incluindo 82 que estavam sob custódia policial.

O governo da França mobilizou 80 mil agentes de segurança para a manifestação deste sábado, e o ministro do Interior, Christophe Castaner, ameaçou retaliações duras contra violência.

Na capital francesa, as tensões aumentaram entre os manifestantes e a polícia no final da marcha, perto do monumento do Arco do Triunfo. As forças de segurança usaram gás lacrimogêneo e canhões de água para dispersar um grupo que jogava pedras e outros objetos. A polícia de Paris informou que pelo menos 53 pessoas foram presas antes e durante o protesto em Paris.

O movimento dos “coletes amarelos” minguou durante os feriados de fim de ano, mas voltou a ganhar força apesar das concessões de Emmanuel Macron. Os manifestantes desejam mudanças econômicas e políticas mais profundas na França. Fonte: Associated Press.