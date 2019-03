Pelo 10º ano consecutivo, Viena é eleita a melhor cidade do mundo

São Paulo – Pelo 10º ano consecutivo, Viena, capital da Áustria, é eleita a melhor cidade do mundo para se viver em razão do alto padrão de qualidade de vida que oferece aos seus habitantes. A revelação foi feita nesta quarta-feira, 13 de março, pela consultoria Mercer em sua pesquisa anual sobre o tema, cedido a EXAME com exclusividade.

Na edição 2019 do estudo, o topo do ranking não traz grandes modificações e o mesmo segue ocupado por cidades de países ricos, especialmente na Europa, Canadá e Nova Zelândia, assim como o que foi observado em 2018.

Viena e a suíça Zurique continuam firmes na primeira e segunda colocação, com as cidades seguintes alternando posições entre si. A canadense Vancouver, por exemplo, subiu um degrau na comparação com 2018, enquanto a alemã Munique caiu uma posição.

Veja abaixo como ficou a lista das melhores cidades do mundo para se viver:

Estudo da Mercer

A investigação conduzida pela Mercer é baseada no desempenho de cada uma das 450 cidades em uma série de fatores e é a partir das notas obtidas em cada um deles que o ranking é produzido. São eles:

– Ambiente político e social;

– Ambiente econômico;

– Ambiente sociocultural;

– Serviços de saúde;

– Educação;

– Serviços de transporte público;

– Recreação;

– Bens de consumo;

– Moradia;

– Meio ambiente.