Paz armada: os desafios de Duque na Colômbia

Não foi dessa vez que os colombianos elegeram seu primeiro governo de esquerda. Acostumados a associar candidatos de esquerda e centro-esquerda às guerrilhas que por anos levaram terror ao país, os colombianos foram às urnas no último domingo e elegeram Ivan Duque, ex-senador herdeiro do Uribismo (do ex-presidente Álvaro Uribe), com 54% dos votos. Ele irá suceder Juan Manuel Santos, que governou o país nos últimos 8 anos, assinou um acordo de paz com os guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) e recebeu um prêmio Nobel da Paz por isso.

A eleição de Duque era esperada, mas joga luz em um problema que deve se tornar mais latente na Colômbia a partir de agora: o sentimento de descontentamento que atingiu uma parcela de colombianos contrários ao modelo de pacificação aprovado por Santos. A reclamação principal é que o acordo é brando demais com os guerrilheiros, que conseguiram até posicionamento político partidário e representação no Congresso. Duque afirma que irá buscar punições mais severas para os crimes cometidos pelos rebeldes durante os 50 anos que duraram o conflito.

Duque é visto como uma escolha favorável ao mercado, planejando cortar impostos e reduzir o tamanho do Estado. Ele também sugere a adoção de um teto para os gastos públicos, além de uma reforma da previdência e acordos comerciais com mais países. A Colômbia foi recentemente aceita na Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e novas parcerias devem entrar no radar do presidente eleito.

Essa agenda, deve dar continuidade à política neoliberal na economia da Colômbia, uma pauta adotada desde os anos 1990 e que ajudou a garantir os indicadores econômicos do país: desde 1998 a Colômbia não tem uma recessão e o PIB cresceu 1.8% no ano passado.

Apesar da mudança na política, agora os colombianos devem voltar sua atenção para uma questão mais mundana, antes de Duque assumir a presidência no dia 7 de agosto: a Copa do Mundo de futebol. A Colômbia estreia no torneio nesta terça-feira às 9h.