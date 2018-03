Passarela de pedestres desaba na Flórida e deixa mortos

São Paulo – Uma passarela de pedestres desabou na tarde desta quinta-feira em Miami, nos Estados Unidos, informou a polícia e imprensa locais.

Embora ainda não se tenha um número oficial de pessoas atingidas, autoridades confirmaram que há vários mortos e feridos. Vários veículos foram esmagados pela queda da estrutura, que está localizada na Universidade Internacional da Flórida (FIU).

Segundo a rede NBC, a passarela seria inaugurada no ano que vem, custou cerca de 14 milhões de dólares e deveria ser forte o suficiente para resistir até mesmo aos ventos de furacões. De acordo com a rede de notícias Reuters, havia sido instalada em apenas seis horas no último sábado e tinha 53 metros de comprimento.

Em sua conta no Twitter, a FIU postou um vídeo no qual mostrou como foi o processo de instalação da passarela. Veja abaixo:

First-of-its-kind pedestrian bridge “swings” into place. “FIU is about building bridges and student safety. This project accomplishes our mission beautifully,” -President Mark B. Rosenberg. https://t.co/x8gPM9A4DG #worldsahead pic.twitter.com/mPEMeh2zmw — FIU (@FIU) March 10, 2018

Ainda no Twitter, a instituição lamentou o ocorrido. “Estamos tristes e chocados com os eventos trágicos que se desenrolaram na passarela de pedestres UIF-Sweetwater. Neste momento, estamos envolvidos nos esforços de resgate e apurando informações. Estamos trabalhando com as autoridades no local. Iremos divulgar atualizações assim que possível”.

Nas redes sociais, pessoas que estavam no local no momento do incidente divulgaram vídeos que mostram a passarela caída sob a via de oito pistas. Veja abaixo: