Passagem de ciclone pelo sul da Índia deixa 8 mortos

Nova Délhi – Pelo menos oito pessoas morreram no sul da Índia na passagem do ciclone “Ockhi”, uma tempestade tropical, que está deixando fortes chuvas na região e causou também pelo menos sete mortos no Sri Lanka, informaram hoje fontes oficiais.

Um porta-voz do Departamento de Gestão de Desastres de Kerala, Rajeev, informou à Agência Efe que pelo menos quatro pessoas morreram como consequência dos fortes ventos e de fios soltos neste estado do sudeste da Índia, que está sendo atingido com intensa chuva desde ontem.

“Cinco dos catorze distritos estão sofrendo forte chuva”, indicou a fonte.

No vizinho estado Tâmil Nadu quatro pessoas também morreram em eventos relacionados com a chuva e o vento, informou à Efe o subcomissário da Autoridade Estadual de Gestão de Desastres, N. Suresh.

Ele acrescentou que mais de 1.200 pessoas tiveram que ser evacuadas neste estado.

Há um ano, o ciclone tropical “Vardah” deixou em sua passagem pelo sudeste da Índia 18 mortos, derrubou milhares de árvores, e deixou amplas áreas sem eletricidade e centenas de estradas fechadas.