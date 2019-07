Partido Trabalhista muda e agora quer novo plebiscito sobre Brexit

Londres – Em uma mudança significativa de posição, o Partido Trabalhista, principal força de oposição do Reino Unido, afirmou nesta terça-feira que o próximo primeiro-ministro do país deveria convocar um segundo plebiscito sobre se o país deve ou não deixar a União Europeia.

Líder trabalhista, Jeremy Corbyn disse que o partido faria nesse caso campanha pela permanência no bloco.

A premiê Theresa May anunciou no mês passado que deixará o cargo, após não conseguir apoio do Parlamento para seu acordo com a UE para o Brexit. Agora, os deputados Boris Johnson e Jeremy Hunt competem para substituir May no comando do Partido Conservador e, consequentemente, como premiê.

O vencedor da disputa partidária deve assumir o poder ainda neste mês e terá pouco mais de três meses para conseguir apoio para o acordo do Brexit antes da data prevista da partida, 31 de outubro. Fonte: Associated Press.