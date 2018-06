Partido mexicano é repreendido por usar slogans de campanha em tortilha

Cidade do México – Desesperado para alcançar o candidato de oposição que lidera as pesquisas há tempos, dois partidos do México se envolveram em uma polêmica ligada à utilização de uma embalagem de tortilha, a massa usada para fazer tacos.

Em uma “sessão extraordinária urgente”, a autoridade eleitoral do México ordenou que o Partido da Ação Nacional (PAN) de centro-direita pare de embrulhar as tortilhas com slogans de campanha depois que o governista Partido Revolucionário Institucional (PRI) fez a denúncia.

Massa sem fermento normalmente feita de milho, a tortilha é onipresente no México, que elegerá um número recorde de candidatos, incluindo o presidente, no dia 1º de julho.

Na noite de domingo o Instituto Nacional Eleitoral disse que o recurso de propaganda empregado pelo PAN viola as normas legais existente porque não é fabricado com têxteis nem é reciclável.

O instituto deu 24 horas para a empresa responsável pelas embalagens irregulares encerrar a produção.

Pesquisas de opinião mostram que o postulante de esquerda Andrés Manuel López Obrador tem uma grande vantagem na corrida presidencial e que os candidatos do PRI e do PAN – os dois únicos partidos que governaram o México moderno – estão brigando pelo segundo lugar.

A campanha eleitoral vem sendo marcada por níveis de violência inéditos contra candidatos e políticos.