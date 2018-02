Johanesburgo – O partido governante na África do Sul, o Congresso Nacional Africano (CNA), afirmou nesta quarta-feira que o presidente do país, Jacob Zuma, tem até o dia de hoje como prazo para renunciar ou atuarão com uma moção de censura no parlamento.

O anúncio foi realizado pelo tesoureiro geral do partido, Paul Mashatile, em um pronunciamento depois de se reunir com os membros do grupo parlamentar governista.