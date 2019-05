Partido do Brexit lidera eleições da UE; partido de May cai para 4º lugar

Londres – O Partido Conservador de Theresa May caiu para o quarto lugar em uma pesquisa sobre as intenções de voto nas eleições europeias, bem atrás do novo Partido Brexit, de Nigel Farage, que tem mais apoio do que os dois maiores partidos britânicos juntos.

De acordo com a última pesquisa da Opinium para o jornal Observer, o partido recém-formado de Farage está com 34% dos votos antes da eleição de 23 de maio, porque a Grã-Bretanha não deixou a União Europeia como era esperado em março.

A pesquisa colocou os trabalhistas em segundo lugar, com 21%, enquanto os conservadores da primeira-ministra estão em quarto lugar, com 11%. Os liberais democratas pró União Europeia, a parte mais popular para pedir explicitamente um segundo referendo para reverter o Brexit, estão em 12%.

Os dois maiores partidos britânicos sofreram uma dura derrota nas urnas este mês, quando os eleitores expressaram sua frustração com o impasse do Brexit nas eleições locais.

Farage, cujo ex-partido, UKIP, é considerado por muitos como forçando o referendo da Grã-Bretanha em 2016 sobre a adesão à União Europeia, lançou seu novo partido em abril, ameaçando enfrentar os líderes políticos da Grã-Bretanha que ele acusou de trair a votação.

Theresa May foi forçada a abrir negociações com o Partido Trabalhista da oposição para encontrar um acordo sobre o Brexit depois que os legisladores rejeitaram severamente seu acordo de retirada da União Europeia três vezes.

A Grã-Bretanha deve deixar o bloco em outubro, mas com o parlamento dividido sobre os termos, ainda não está claro como será ou não.