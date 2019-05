Partido do Brexit lidera apuração das eleições europeias no Reino Unido

Londres – O Partido do Brexit, liderado pelo populista Nigel Farage, lidera com grande vantagem a apuração dos votos das eleições deste domingo no Reino Unido para o Parlamento Europeu.

Com os votos apurados em 26 das 373 localidades correspondentes às 12 regiões britânicas que participaram do pleito, o partido de Farage obteve 33% dos votos, seguido pelo Partido Liberal Democrata, que defende a manutenção do país na União Europeia, com 20,1%.

O Partido Trabalhista, do líder da oposição ao governo da agora ex-primeira-ministra Theresa May, está no terceiro lugar, com 16,1% da preferência do eleitorado britânico.

Os Verdes ocupam a quarta colocação, com 10,6%, à frente do Partido Conservador, que era liderado por May, com 8%.

Na cidade de Leeds, a primeira a informar resultado oficial enste pleito, o Partido do Brexit venceu com 29% dos votos, e o Partido Conservador foi relegado à quinta posição, com pouco menos de 7%. O Partido Trabalhista ficou em segundo, com 20%, seguido pelo Liberal Democrata (18%) e os Verdes (16%).

O Reino Unido é dividido em 12 regiões eleitorais: nove na Inglaterra e três divididas entre Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. O país elegerá 73 deputados entre os 751 da Eurocâmara, mas a duração deles no Parlamento deve muito curta a partir da posse marcada para o dia 2 de julho: o Brexit – o processo de divórcio com a União Europeia – tem 31 de outubro como data limite.

O crescimento do partido liderado por Farage é interpretado por analistas políticos britânicos como uma mensagem de que o país, que está em pleno processo de separação da UE, quer mesmo o Brexit.

Quando o Reino Unido deixar a UE, as 73 cadeiras que ocupa serão divididas entre outros países. EFE