Partido do atual governo do Zimbábue consegue maioria do Parlamento

Harare – O partido governante do Zimbábue, a União Nacional Africana do Zimbábue – Frente Patriótica (ZANU-PF), conseguiu manter a maioria absoluta no Parlamento, após apuração de 72% dos votos das eleições gerais realizadas na última segunda-feira.

Nos últimos dados divulgados nesta quarta-feira pela Comissão Eleitoral do Zimbábue (ZEC), referente ao resultado das eleições legislativas, a ZANU-PF conquistou 109 cadeiras, superando o principal partido opositor, o Movimento pelo Mudança Democrática (MDC), que tem por enquanto 41.

Além disso, a recém-fundada Frente Patriótica Nacional (NPF), partido criado por antigos aliados do ex-presidente Robert Mugabe, consegue outra cadeira, com um candidato independente.

Isto significa que o partido de Mugabe, liderado atualmente pelo presidente Emmerson Mnangagwa tem até o momento mais de dois terços dos representantes no Parlamento, faltando a apuração de 58 cadeiras.

“Os resultados presidenciais serão anunciados somente depois que a ZEC tenha coletado todos os resultados”, disse ontem a presidente da Comissão, Priscilla Chigumba.

Segundo a lei do país, a Comissão tem cinco dias para compilar os resultados finais das eleições presidenciais, por isso deve publicá-los antes do próximo sábado.