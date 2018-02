Partido determina que presidente da África do Sul renuncie

Johanesburgo – O partido governista da África do Sul ordenou nesta terça-feira que Jacob Zuma renuncie como chefe de Estado depois de discussões sobre o destino de um líder que dividiu o país após anos no poder marcados por escândalos.

Membros do Congresso Nacional Africano (CNA) querem agora que o novo líder do partido, Cyril Ramaphosa, substitua Zuma como presidente, disse a jornalistas o secretário-geral do CNA, Ace Magashule.

Mas a executiva nacional do CNA ficou dividida sobre quando exatamente Zuma deveria sair, completou Magashule.

Nem Zuma nem seu porta-voz se pronunciou, mas Magashule afirmou que o presidente prometeu responder à ordem até quarta-feira.

O rand se enfraqueceu, com operadores atribuindo o movimento à incerteza provocada pela falta de um cronograma claro.

Magashule disse que se reuniu com Zuma pessoalmente para informar a decisão. “Não demos a ele nenhum prazo para responder…a organização espera que ele saia”, disse ele.

Zuma havia pedido ao partido para lhe dar de três a seis meses, mas isso lhe foi negado, segundo Magashule.

A decisão de determinar a retirada de Zuma do poder aconteceu após 13 horas de discussões tensas e um debate curto cara a cara entre Zuma e Ramaphosa.

Ramaphosa, líder sindical e advogado, foi eleito chefe do CNA em dezembro ao derrotar a ex-esposa de Zuma, Nkosazana Dlamini-Zuma.