Partido de Putin cai ao nível mais baixo de aprovação em sete anos

Moscou – A aprovação do partido governista Rússia Unida, pilar do regime do presidente Vladimir Putin, caiu ao seu nível mais baixo desde os maciços protestos por suspeitas de fraude no pleito legislativo de 2011, revela um pesquisa publicada nesta terça-feira.

Segundo a pesquisa do Centro de Estudos de Opinião Pública (VTSIOM), a formação governamental obteria 37,1% de votos se as eleições parlamentares fossem realizadas no domingo.

No começo de 2018, as pesquisas outorgavam à Rússia Unida uma estimativa de voto de 53,2%.

Em 2011, durante os maiores protestos antigovernamentais na Rússia que seguiram às eleições parlamentares, a Rússia Unida, ganhadora das eleições por grande maioria, registrou um mínimo de aprovação de 34,4%.

O partido do Kremlin começou a perder popularidade depois que o Governo anunciou no mês passado seus planos de aumentar a idade da aposentadoria no país, uma medida que provocou várias protestos por todo o país.

A impopular iniciativa também repercutiu na aprovação da gestão do presidente russo, que caiu em junho de 77 para 63%.