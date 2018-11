Partido da Irlanda do Norte envia alerta sobre acordo do Brexit a May

Londres – O partido da Irlanda do Norte que sustenta o governo da primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, lhe enviou um alerta contundente a respeito do acordo do Brexit, retirando seu apoio em várias votações parlamentares de um projeto de lei financeira.

A medida rompe o pacto do Partido Unionista Democrático (DUP) com May e torna ainda mais incerto se ela terá os números que precisa para aprovar um esboço do acordo para a separação britânica da União Europeia no Parlamento.

Desde que ela combinou o esboço com a UE, uma semana atrás, alguns parlamentares de seu Partido Conservador vêm tentando afastá-la do cargo, e seus aliados da Irlanda do Norte disseram que o acordo ameaça a unidade do Reino Unido.

May prometeu continuar lutando e alertou seus críticos de que, se a depuserem, o país terá um rompimento possivelmente caótico com o bloco em 29 de março, ou que o Brexit poderá ser adiado ou cancelado.

Mas o DUP não apoiou seu governo minoritário em várias votações de um projeto de lei financeira na segunda-feira – um mau agouro para seu acordo do Brexit, que precisa ser chancelado pela legislatura britânica.

“Tínhamos que fazer algo para mostrar nossa insatisfação”, disse o porta-voz do DUP para o Brexit, Sammy Wilson.

A UE deve realizar uma cúpula para debater o esboço do pacto em 25 de novembro. Há relatos de que alguns ministros eurocéticos do gabinete de May que apoiam o Brexit querem reescrever partes dele, mas governos da UE descartaram tal ideia.

Na semana passada parlamentares conservadores pró-Brexit alertaram a premiê duramente dizendo que estão tentando conseguir as 48 cartas necessárias para convocar uma moção de rejeição à sua liderança.