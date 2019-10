Partido Conservador de Johnson lidera intenções de voto no Reino Unido

Londres — O Partido Conservador do premiê britânico, Boris Johnson, lidera as intenções de voto com uma margem de 15 a 17 pontos percentuais em relação ao opositor Partido Trabalhista, apontaram duas pesquisas sobre as eleições britânicas nesta quinta-feira.

A empresa IpsosMORI apontou que os conservadores detinham 41% contra 24% dos trabalhistas, seguidos por 20% dos liberais-democratas, 7% do Partido do Brexit e 3% do Partido Verde.

Outra pesquisa realizada pelo YouGov indicou que os conservadores concentravam 36% contra 21% dos trabalhistas, seguidos por 18% dos liberais-democratas, 13% do Partido do Brexit e 6% do Partido Verde.