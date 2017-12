Colorado definem Benítez como candidato à presidência paraguaia

Assunção – O senador Mario Abdo Benítez é o candidato à presidência do Paraguai do governante Partido Colorado em 2018, ao vencer neste domingo nas eleições internas o ex-ministro de Fazenda Santiago Peña, que era apoiado nestas primárias pelo atual presidente, Horacio Cartes.

Benítez, de 46 anos, venceu com 532.256 votos (50,86%) frente a 454.233 (43,40%) de Peña, segundo os dados preliminares do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral (TSJE), com 93,69% das urnas apuradas.

Peña parabenizou o senador pela vitória, que tem na sua lista Hugo Velázquez, ex-presidente da Câmara de Deputados, como candidato à Vice-presidência nas eleições gerais de abril de 2018.