Parlamento venezuelano assume papel Executivo e designa embaixador na OEA

Caracas – A Assembleia Nacional da Venezuela, de contundente maioria opositora, assumiu nesta terça-feira uma das competências que seria do Executivo, que a instituição não reconhece, e designou Gustavo Tarre Briceño como embaixador “especial” do país na Organização dos Estados Americanos (OEA).

Os deputados da maioria opositora decidiram “designar” Tarre Briceño como “representante especial” na OEA “com o propósito de coordenar com essa organização as ações necessárias para o restabelecimento do ordenamento constitucional” no país.