Parlamento europeu aprova nova configuração para UE sem Reino Unido

Após a saída do Reino Unido da União Europeia (UE), o Parlamento europeu contará com 705 eurodeputados, confirmou o organismo nesta quarta-feira (13), em uma votação visando às eleições europeias de maio de 2019.

Com 566 votos a favor, 94 contra e 31 abstenções, os deputados reunidos em Estrasburgo, na França, aprovou reduzir dos atuais 751 assentos para 705 na próxima legislatura (2019-2024).

O Reino Unido, que atualmente conta com 73 eurodeputados, abandonará o bloco no fim de março de 2019. Semanas depois, acontecem as eleições europeias nos 27 países restantes, entre 23 e 26 de maio.

A saída dos eurodeputados britânicos vai beneficiar 14 países da UE “levemente sub-representados”, que vão dividir 27 dos 73 assentos atualmente atribuídos ao Reino Unido.

A França e a Espanha vão ganhar cinco deputados, subindo para 79 e 59 representantes cada, respectivamente. Itália e Holanda ganham três, a 76 e 29.

A Irlanda somará dois parlamentares aos seus 11 atuais, enquanto a nova distribuição com base em população dá um assento adicional a Polônia (51, atualmente), Romênia (32), Suécia (20), Áustria (18), Dinamarca (13), Eslováquia (13), Finlândia (13), Croácia (11) e Estônia (6).

As outras 46 vagas que o Reino Unido deixa livres serão destinadas a uma reserva para deputados de futuros países que entrarem no bloco.

O número máximo de deputados nunca poderá superar, contudo, os 751.

Os mandatários da UE devem validar esta nova distribuição durante sua próxima cúpula em Bruxelas, prevista para 28 e 29 de junho.