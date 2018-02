Parlamento do Equador é evacuado por ameaça de bomba

Quito – O parlamento do Equador foi evacuado nesta sexta-feira devido a uma ameaça de bomba, e agentes da polícia foram ao local para fazer uma vistoria do prédio, informou o presidente do Legislativo, José Serrano Salgado.

“Uma ameaça de bomba na Assembleia do Equador (Parlamento). Todos os funcionários foram evacuados enquanto o esquadrão antibombas da polícia do Equador verifica as instalações”, escreveu Salgado em uma mensagem divulgada no Twitter.

O deputado não deu detalhes sobre o alerta, que ocorre há dois dias da realização de uma consulta popular no país. Mais de 13 milhões de equatorianos foram convocados a se pronunciar sobre sete perguntas diversas.

Os servidores públicos e demais assessores parlamentares estão perto do estacionamento da Assembleia enquanto os agentes fiscalizam todo o prédio do parlamento, informou a imprensa local.

De acordo com o jornal “El Telégrafo”, uma ligação anônima foi feita ao parlamento, avisando sobre a bomba. O caso está sendo investigado pelas autoridades locais.

A Polícia Nacional do Equador informou no Twitter que uma equipe do Grupo de Intervenção e Resgate (GIR) foi até o local para verificar ou descartar a ameaça do bomba. Também estão no parlamento unidades do Corpo de Bombeiros de Quito.