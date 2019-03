Parlamento britânico voltará a discutir acordo do Brexit nesta sexta

Os deputados britânicos voltam a debater, nesta sexta-feira (29), o acordo do Brexit negociado pela primeira-ministra Theresa May, o qual já haviam rejeitado duas vezes – anunciou o governo nesta quinta-feira, 28, com a esperança de que isso leve a uma terceira votação.

“Amanhã, sexta-feira, 29 de março, haverá um debate sobre uma moção relativa à saída do Reino Unido da União Europeia”, anunciou a representante do Executivo no Parlamento, Andrea Leadsom.

A União Europeia advertiu que o Reino Unido deve adotar o Tratado de Retirada esta semana, se desejar obter um adiamento do Brexit até 22 de maio.