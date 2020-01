Parlamento britânico conclui aprovação do Brexit

Londres — O Reino Unido se aproximou ainda mais da saída da União Europeia em 31 de janeiro, quando a legislação exigida para ratificar seu acordo com Bruxelas passou por sua etapa final no Parlamento nesta quarta-feira.

O projeto se tornará oficialmente lei quando receber a sanção da rainha Elizabeth, algo que pode acontecer já na quinta-feira.

Nesta quarta, a câmara baixa do Parlamento derrubou as alterações que a Câmara dos Lordes fez na legislação, incluindo uma cláusula para garantir proteções para crianças refugiadas após o Brexit.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, se recusou a aceitar qualquer alteração na Projeto de Lei do Acordo de Saída, que implementará a desfiliação do Reino Unido da UE, enfrentando parlamentares da oposição que dizem que ele endureceu seus termos.

Os lordes poderiam ter tentado restabelecer as mudanças, mas optaram por não fazer isso, permitindo que a legislação superasse seu obstáculo final.

Os partidários conservadores do premiê conquistaram uma grande maioria na Câmara dos Comuns em uma eleição geral no mês passado, permitindo ao governo encerrar mais de três anos de disputas no Parlamento sobre a saída do Reino Unido da UE.