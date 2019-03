Parlamento britânico rejeita novamente acordo do Brexit

Londres – Parlamentares britânicos rejeitaram pela terceira vez o acordo do Brexit proposto pela primeira-ministra Theresa May, tornando provável uma separação sem acordo, além de deixar a saída do Reino Unido ainda mais tumultuada no exato dia em que originalmente o país deveria se separar da União Europeia.

A decisão de rejeitar uma versão simplificada do acordo de May deixou totalmente incerto como, quando e até mesmo se o Reino Unido irá se retirar da UE, mergulhando a crise de três anos em um nível mais profundo de incerteza.

Após uma votação especial, os parlamentares decidiram por 344 a 286 votos rejeitar o chamado Acordo de Retirada proposto por May, elaborado após dois anos de complicadas negociações com o bloco.

May havia afirmado ao Parlamento que a votação era a última oportunidade de garantir que o Brexit acontecesse de forma ordeira, e alertou que, caso o acordo falhasse, qualquer eventual adiamento seria mais extenso que o novo prazo de 12 de abril.

“Temo que estejamos chegando aos limites desse processo nessa Casa”, disse May ao Parlamento após a derrota. “Essa Casa rejeitou um ‘não acordo’. Rejeitou um ‘não Brexit’. Na quarta-feira, rejeitou todas as variações de um acordo que estavam na mesa.”

“Esse governo continuará pressionando por um Brexit ordenado, que o resultado do referendo demanda”, disse May.