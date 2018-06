Parlamento britânico rejeita emenda que lhe daria poder final sobre Brexit

São Paulo – O governo britânico venceu por margem estreita uma tentativa de dar mais poder aos legisladores sobre a maneira como o Reino Unido vai deixar a União Europeia, mas somente depois de oferecer concessões a um grupo rebelde na Câmara dos Comuns.

Por 324 a 298, a Câmara dos Comuns rejeitou dar poderes aos legisladores o poder final de decidir se o governo deve ou não voltar a tratar dos termos do Brexit com Bruxelas, após concluída a fase de negociação com a UE.

Para evitar a derrota, o governo prometeu fazer suas próprias mudanças no projeto de lei para fortalecer o poder do Parlamento.

A vitória do governo é uma das mais importantes nos dois dias de votação que começaram na terça-feira sobre a lei do Brexit. O governo está tentando anular as mudanças feitas pela Câmara dos Lordes, que suavizam os termos da saída do Reino Unido do bloco.