Parlamento britânico exige que governo anuncie plano B do Brexit em 3 dias

Londres – O parlamento do Reino Unido aprovou nesta quarta-feira uma emenda que obriga o governo a apresentar um “plano B” do Brexit em três dias, se o acordo de saída do país da União Europeia for rejeitado na votação da próxima terça-feira, dia 15 de janeiro.

A Câmara do Comuns aprovou – por 308 votos a favor e 297 contra – a emenda apresentada pelo deputado conservador Dominic Grieve, que diminui em 18 dias o tempo de reação do governo da primeira-ministra Theresa May se seu acordo não passar pela votação parlamentar na próxima semana.

A aceitação da iniciativa por parte do presidente da Câmara, John Bercow, causou grande aborrecimento entre os deputados conservadores, que alegaram que não há precedentes sobre emendas à agenda parlamentar proposta pelo governo. EFE