Parlamento britânico debaterá 7 pedidos feitos por cidadãos sobre o Brexit

Londres – O parlamento do Reino Unido anunciou nesta quinta-feira que debaterá sete pedidos feitos pelos cidadãos do país sobre o “Brexit”, a saída da União Europeia (UE), todos eles promovidos por meio de abaixo-assinados pela internet.

Três das reivindicações, que reúnem o maior número de assinaturas – 390 mil – pedem que o governo da primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, deixe o bloco europeu sem qualquer tipo de acordo.

Outras duas, apoiadas por mais de 130 mil pessoas, defendem a realização de um segundo referendo sobre a saída da UE. As duas últimas exigem que o governo interrompa o processo do “Brexit”.

O debate sobre as solicitações vai ocorrer na próxima segunda-feira, no Westminster Hall, sala anexa à Câmara dos Comuns. No entanto, os pedidos são serão votados pelos parlamentares, que só poderão questionar representantes do governo sobre as medidas.

O resultado das discussões não é vinculativo e não provocará mudanças legislativas no “Brexit”.

Segundo a lei britânica, todos os abaixo-assinados que tiverem mais de 10 mil apoios devem receber uma resposta do governo. Aqueles que superem 100 mil assinaturas, por sua vez, serão consideradas em debates no parlamento.

O Comitê de Pedidos ao Parlamento decidiu reunir os sete pedidos que superaram o limite estabelecido pela legislação em uma única reunião para que eles fossem discutidos o mais rápido possível.

A Câmara dos Comuns debate desde ontem o polêmico acordo do “Brexit” firmado pelo governo britânico e a UE em 25 de novembro. Depois de cinco sessões, os deputados seguem deliberando sobre o texto, que será votado na próxima terça-feira.