Parlamento britânico aprova emenda que obriga adiamento do Brexit

Londres – A Câmara dos Comuns (câmara baixa) do Parlamento britânico aprovou em sessão extraordinária neste sábado uma emenda que obriga o governo do primeiro-ministro Boris Johnson a solicitar um adiamento do Brexit para depois de 31 de outubro, até então a data prevista para que o Reino Unido saia da União Europeia (UE).

A iniciativa, impulsionada pelo deputado ex-conservador e agora independente Oliver Letwin, foi aprovada por 322 votos a favor e 306 contra.

A emenda apresentada por Letwin propõe que o acordo não seja adotado até a aprovação de toda a legislação necessária para sua implementação.

O deputado afirma que deseja evitar uma armadilha dos eurófobos mais radicais: ele teme que estes votem a favor do texto neste sábado e contra a legislação nos próximos dias, o que levaria o país a um catastrófico Brexit sem acordo no fim do mês.

O governo pode seguir adiante com a votação do acordo, mas, mesmo no caso de aprovação, sua adoção ficaria suspensa e Johnson seria obrigado a solicitar um adiamento do Brexit.