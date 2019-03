Parlamento britânico aprova adiamento do Brexit para depois de 29 de março

Londres – O parlamento do Reino Unido aprovou nesta quarta-feira, por 441 votos a favor e 105 contra, a prorrogação do Brexit até o dia 22 de maio, caso o acordo de saída seja aprovado antes disso, ou até 12 de abril, se um pacto não for referendado.

Com essa votação, a Câmara dos Comuns deu sua aprovação para que sejam transferidas à legislação britânica as novas datas estabelecidas por Bruxelas para materializar o Brexit, depois que o governo solicitou um adiamento até 30 de junho que foi rejeitado.

Deste modo, o dia inicial previsto para a ruptura entre o Reino Unido e a União Europeia (UE) de 29 de março fica oficialmente descartado.