Parlamento britânico apreende documentos sobre o Facebook

Por Victor Rezende

São Paulo – O presidente do Comitê de Digital, Cultura, Mídia e Esporte da Câmara dos Comuns do Reino Unido, Damian Collins, invocou um mecanismo parlamentar pouco utilizado para apreender documentos de um processo nos Estados Unidos envolvendo o Facebook, os quais podem revelar se a gigante de mídia social sabia sobre os controles de dados e privacidade da empresa.

Em seu perfil no Twitter, Collins comentou neste domingo que a comissão recebeu documentos da empresa americana de software Six4Three relacionados ao Facebook. “Eu os revisei e o Comitê discutirá como procederemos no início da próxima semana. Sob a lei britânica, podemos publicar os documentos se optarmos que eles façam parte de nosso inquérito”, afirmou o parlamentar britânico.

De acordo com a imprensa do Reino Unido, os documentos obtidos por Collins supostamente contêm revelações significativas sobre as decisões do Facebook relacionadas a dados e controles de privacidade que levaram ao escândalo envolvendo a Cambridge Analytica. Alega-se que eles incluem e-mails confidenciais entre executivos da empresa e envolvem diretamente Mark Zuckerberg. O presidente-executivo do Facebook se recusou a ser sabatinado por parlamentares britânicos.