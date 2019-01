Parlamento britânico anuncia data de votação do “plano B” do Brexit

Londres – O parlamento britânico votará um plano alternativo do Brexit no próximo dia 29 de janeiro, segundo anunciou nesta quinta-feira a líder conservadora da Câmara dos Comuns, Andrea Leadsom.

A dirigente comunicou aos deputados que a primeira-ministra britânica, Theresa May, fará na próxima segunda-feira, dia 21, uma declaração nos Comuns sobre os próximos passos do Brexit e apresentará uma moção, que será debatida e votada em 29 de janeiro.

Leadsom fez o anúncio depois que os parlamentares rejeitaram na terça-feira passada o pacto do Brexit que a chefe de governo havia negociado com a União Europeia (UE).

Segundo a líder conservadora dos Comuns, os deputados poderão apresentar emendas à moção.

A primeira-ministra conservadora está obrigada agora a apresentar até o dia 21 um “plano B” do Brexit após a rejeição ao acordo negociado com Bruxelas e que estabelecia um período de transição, a partir do próximo dia 29 de março e até o final de 2020.

May realiza hoje conversas com deputados de diferentes partidos a fim de desbloquear a crise política, um dia depois de superar uma moção de censura contra seu governo apresentada pelo líder trabalhista, Jeremy Corbyn.

Aliás, o dirigente do principal partido da oposição se negou a reunir-se com a primeira-ministra se não recebesse antes garantias de que não haverá um Brexit sem acordo.

A chefe do governo se reuniu já ontem à noite com os líderes parlamentares dos partidos Liberal-Democrata, Nacionalista Escocês (SNP) e do galês Plaid Cymru, com o objetivo de buscar um consenso sobre os termos da retirada britânica da UE no próximo dia 29 de março, data estabelecida para a saída do Reino Unido do bloco europeu.

Na terça-feira, o governo sofreu nos Comuns uma acachapante derrota, quando 432 deputados rejeitaram o pacto que fixava os termos do “divórcio” com UE, frente a 202 que votaram a favor.

O Reino Unido está imerso em uma profunda crise política, dois anos e meio depois que os britânicos votaram a favor do Brexit no referendo realizado em 23 de junho de 2016.