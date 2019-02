Paralisação nos EUA afeta turistas e até casamentos

Washington – Os cancelamentos e atrasos causados ​​nesta quarta-feira pela paralisação do governo federal se espalharam por todo os Estados Unidos, arruinando sonhadas férias, prejudicando planos de casamentos cuidadosamente elaborados e complicando a vida de milhões de pessoas.

Desde coletas de sangue para serviços assistenciais a apresentações musicais e projetos de pesquisa, as rupturas causadas pelo impasse político em Washington provocam frustração crescentes e deixam as pessoas em busca de alternativas.

Dezenas de casamentos planejados em parques nacionais e monumentos de todo o país foram transferidos ou adiados, enquanto turistas se apressavam para mudar seus itinerários depois de se depararem com lugares populares como a Estátua da Liberdade e o Lincoln Memorial fechados.

“Estamos muito desapontados. Passamos muitos dias à espera de ingressos por isso só queremos ir até a parte de dentro da estátua”, disse Gaelle Masse, turista de Paris que se surpreendeu ao descobrir que a Estátua da Liberdade estava fechada.

Milhares de turistas com ingressos pré-pagos para visitar a Ilha de Alcatraz, a famosa prisão na baía de San Francisco, não puderam fazer o passeio.

Em Boston, o turista italiano Federico Paliero e sua namorada, Claudia Costato, olharam através de um portão de metal fechado para poder vislumbrar um navio do século 18 no porto de Boston, uma dos principais atrações da cidade.

Normalmente movimentado com turistas, o local estava quase abandonado nesta quarta-feira, com exceção de um punhado de pessoas perdidas e consternadas enquanto olhavam um aviso explicando o ocorrido.

“A Itália não é o único país com problemas de dinheiro”, disse Paliero, esfregando o polegar e o dedo indicador.

No parque nacional Great Smoky Mountains, no Estado do Tennessee, funcionários disseram que cerca de 30 casamentos agendados para as próximas duas semanas estão ameaçados de cancelamento por causa da paralisação do governo, que também fez com que centenas pessoas acampadas deixassem o local.