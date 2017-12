Paraguaios definem no domingo candidatos para eleição de 2018

Assunção – Cerca de 3,5 milhões de eleitores filiados a partidos poderão votar nas primárias deste domingo no Paraguai, um pleito que definirá os candidatos oficiais para as eleições legislativas e presidenciais de abril de 2018.

Todas as atenções estão sobre os pré-candidatos à presidência, uma disputa polarizada entre dois principais partidos do país: o Partido Colorado, de Horácio Cartes, com 2 milhões de filiados, e o Partido Liberal, o maior da oposição, com 1 milhão filiados.

O senador Mario Abdo Benítez e o ex-ministro da Fazenda Santiago Peña, apoiado por Cartes, são os favoritos nas primárias do Partido Colorado. O atual presidente do país, por sua vez, se apresenta para ser um dos candidatos da legenda ao Senado.

Também estão na disputa, mas com menos chances, os pré-candidatos Efraín Enriquez e o ex-militar Alfredo Machuca.

No Partido Liberal, o duelo é entre Efraín Alegre, presidente da legenda, e Carlos Mateo Balmelli, ex-presidente do Congresso.

As últimas pesquisas apontam um empate técnico entre os pré-candidatos do Partido Colorado. Já entre os liberais, a vitória de Alegre é dada como certa, graças ao apoio da máquina partidária.

Os paraguaios também escolherão os candidatos à vice-presidência, ao Congresso, aos governos dos departamentos e também aos representantes do país no parlamento do Mercosul (Parlasur).

Além dos dois principais partidos, outras 19 legendas realizam neste domingo suas eleições primárias. O Tribunal Superior de Justiça Eleitoral (TSJE), que auxilia na organização da escolha, afirma que há 28.531 pré-candidatos no pleito.

Parte dos resultados já será divulgada no próprio domingo, graças à ajuda do TSJE. No entanto, os candidatos que disputarão cadeiras no Congresso, no Parlasur e nas assembleias departamentais serão divulgados nos próximos dias pelos partidos.