Para Rússia, pedido dos EUA na ONU é “destrutivo”

Moscou – A Rússia considera uma proposta dos Estados Unidos para a realização de uma sessão extraordinária do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) a respeito dos tumultos no Irã “prejudicial e destrutiva”, disse o vice-ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Ryabkov, nesta quinta-feira, segundo a agência de notícias RIA.

“Não vemos nenhum papel para o Conselho de Segurança das Nações Unidas nesta questão”, afirmou, de acordo com a agência. “Os assuntos domésticos do Irã não têm nada a ver com o papel do Conselho de Segurança das Nações Unidas”.

Nesta semana a embaixadora norte-americana na ONU, Nikki Haley, disse que Washington está pedindo sessões de emergência sobre a República Islâmica na ONU em Nova York e no Conselho de Direitos Humanos da entidade em Genebra.Protestos contra o governo irromperam em cidades iranianas pequenas e grandes ao longo da última semana, e 21 pessoas já morreram nos distúrbios.

Comentando a possibilidade de novas sanções dos EUA contra Teerã, Ryabkov disse que tais métodos são “ilegítimos”.A porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Heather Nauert, insinuou que o governo de seu país pode impor sanções a autoridades iranianas que reprimirem protestos pacíficos.

Mais cedo nesta quinta-feira Ryabkov disse que os EUA não deveriam interferir nos assuntos internos do Irã e que Moscou continua comprometida com o acordo internacional de 2015 para conter o programa nuclear do regime, que o presidente Donald Trump tem questionado.