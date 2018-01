Para Putin, Kim Jong Un é “maduro” e “venceu round” com Ocidente

Moscou- O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta quinta-feira que Kim Jong Un, líder norte-coreano, era “astuto e maduro” e tinha vencido a mais recente disputa com o Ocidente sobre o seu programa nuclear e de mísseis.

“Eu acho que Kim Jong Un obviamente venceu esse round. Ele completou a sua tarefa estratégica: ele tem uma arma nuclear, ele tem mísseis de alcance global, até 13 mil km, que podem alcançar quase todos os pontos do globo”, disse Putin a jornalistas russos durante reunião transmitida pela TV.

A Rússia votou a favor na Organização das Nações Unidas de sanções internacionais contra a Coreia do Norte por conta do seu programa nuclear, enquanto pediu que o Ocidente mostrasse moderação e defendeu negociações sobre o tema.

Putin reiterou que o diálogo com a Coreia do Norte era necessário e disse que Kim queria agora acalmar a situação.

Ele já é um político “astuto e maduro”, disse Putin. A Coreia do Norte e a Coreia do Sul tiveram um encontro na terça-feira depois de um longo período de tensão na península coreana por conta do programa de mísseis e nuclear dos norte-coreanos.