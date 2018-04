Para Macron, Conselho de Segurança da ONU deve retomar “a iniciativa”

O presidente francês Emmanuel Macron disse neste sábado que depois dos ataques na Síria por Estados Unidos, França e Reino Unido, o Conselho de Segurança da ONU deve “agora retomar, na unidade, a iniciativa sobre os aspectos políticos, químico e humanitário”.

Macron celebrou “a excelente coordenação” com os Estados Unidos e com o Reino Unido durante o ataque contra as instalações químicas sírias, que “cumpriu seus objetivos”, disse um comunicado do Eliseu, que apontou que o presidente francês conversou por telefone com Donald Trump e com a primeira-ministra britânica Theresa May.

“O Conselho de Segurança das Nações Unidas deve agora retomar, na unidade, a iniciativa sobre os aspectos político, químico e humanitário na Síria, para garantir a proteção da população civil e para que esse país recobre por fim a paz”, acrescentou a presidência francesa.

O Conselho de Segurança da ONU rejeitou neste sábado um projeto de resolução que havia sido apresentado pela Rússia e que exigia uma condenação aos ataques realizados por Estados Unidos, França e Reino Unido contra a Síria.